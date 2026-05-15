Auf Ladeplätzen für E-Autos gelten besondere Regeln, Falschparkern drohen hohe Bußgelder. Wie die Situation in Speyer ist – und was Autofahrer beachten sollten.

Rund 280 Euro fürs Falschparken: So viel muss ein Autofahrer zahlen, der seinen Verbrenner-Pkw auf einem Stellplatz mit Lademöglichkeit für E-Autos in Speyer abgestellt hatte. In seinem Widerspruch vor dem Rechtsausschuss der Stadt monierte der Fahrer die Unverhältnismäßigkeit der Kosten – schließlich habe er den Wagen vor Eintreffen des bestellten Abschleppers entfernt. Die 220 Euro für die Leerfahrt des Abschleppwagens muss er trotzdem zahlen, hinzu kommt eine Verwaltungsgebühr von 60 Euro – so entschied der Ausschuss.

Doch wie ist die Lage beim Parken und Laden von Elektroautos in Speyer eigentlich? Wer darf wo wie lange parken – und wann wird abgeschleppt? Das sagt die Stadt dazu.

Wie viele Ladeplätze gibt es in Speyer?

In der Domstadt gibt es nach Angaben der Verkehrsbetriebe Speyer, die die Ladesäulen in der Stadt betreiben, 100 öffentlich zugängliche Stellplätze mit Lademöglichkeit. Drei Viertel davon befinden sich im städtischen Bereich, der Rest im privaten, jedoch ebenfalls öffentlich zugänglich. Dazu zählen unter anderem Stellplätze auf dem Gelände der Stadtwerke sowie auf dem Parkplatz des Bademaxx.

Wer darf dort parken?

Verkehrsrechtlich sind diese Stellplätze als „Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs“ ausgewiesen, teilt die Stadt mit. Das heißt: Nur Elektrofahrzeuge mit E-Kennzeichen sowie Plug-in-Hybride dürfen hier während des Ladevorgangs parken. Abgesehen von den Stromkosten fürs Laden ist das Parken in der Regel kostenfrei.

Wie lange darf man dort parken?

Ganz ohne zeitliche Vorgaben geht das jedoch nicht. Auch an Ladeplätzen gelten meist Beschränkungen. Laut Stadt ist die Ladedauer an den öffentlichen Ladeplätzen mit einer Parkscheibe nachzuweisen, eine Ticketpflicht gibt es in den meisten Fällen nicht. Grundsätzlich gilt eine maximale Parkdauer von vier Stunden beim Laden mit Wechselstrom und von zwei Stunden beim Laden mit Gleichstrom, also beim Schnellladen. Wenn das E-Auto länger angeschlossen bleibt, werden häufig sogenannte Blockierungsgebühren fällig. Die Regelung gilt von 8 bis 20 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten gibt es keine zeitlichen Einschränkungen.

Welche Strafen drohen Falschparkern?

Die Verwarn- und Bußgelder für das Falschparken auf Ladeplätzen sind laut Stadt im bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog festgelegt: Es drohen 55 Euro Verwarn- oder Bußgeld. Kommt es zum Erlass eines Bußgeldbescheids, erhöht sich der Betrag um 28,50 Euro Verwaltungsgebühren.

Zudem können widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge abgeschleppt werden. Dafür muss nicht ausschlaggebend sein, dass der Ladeplatz kurzfristig benötigt wird. Die Kosten variieren – je nachdem, ob das Fahrzeug tatsächlich abgeschleppt werden muss oder noch entfernt wird, bevor der Abschlepper eintrifft. Nach Angaben der Stadt liegen die Abschleppkosten in der Regel zwischen 255 und 415 Euro.

Wie viele Verstöße gab es in Speyer?

Die Stadt unterscheidet bei Parkverstößen nicht zwischen Verbrennern und Elektrofahrzeugen. Beanstandet wird jedes Fahrzeug, das kein angeschlossenes Elektrofahrzeug oder Plug-in-Hybrid ist. Nach Angaben der Stadt waren das in den vergangenen zwölf Monaten 71 Fahrzeuge – in einem Fall kam es zum Abschleppen.