Offensichtlich besonders durstige Diebe haben sich zwischen vergangenem Montag, 14.30 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, an einem unverschlossenen Auto am Bartholomäus-Weltz-Platz in Speyer zu schaffen gemacht. Wie die Polizei mitteilt, haben sie einen kleinen Münzgeldbetrag mitgenommen – und eine bereits „angetrunkene“ Wasserflasche leer getrunken. Die Polizei Speyer bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.