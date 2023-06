Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach mehreren Jahren des Umbaus ist es nun bereit für Partys aller Art: Das neue Jugendhaus „Fifties“, das hinter der Walderholung in einem ehemaligen Vereinsheim liegt. Mit der Eröffnung geht ein langgehegter Traum (nicht nur) des Jugendstadtrats in Erfüllung – wenn auch noch nicht in allen Details.

„Dieses Haus ist gut für Veränderungen“, stellte Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) fest, als sie am Donnerstagabend das fertiggestellte Jugendhaus mit Namen „Fifties“