Zwei der insgesamt sechs Mitglieder des neu gegründeten Athletenrats bei Special Olympics Rheinland-Pfalz sind Speyerer. Miriam Ritter und Mehtap Türk vertreten zukünftig die Belange der Aktiven innerhalb der Sportorganisation für Menschen mit geistiger Behinderung.

Erfahren, erfolgreich

Ritter, die beim JSV als Judoka auf die Matte geht, fungierte schon bei den Landesspielen 2015 in Speyer als Botschafterin und Gesicht der Spiele für Special Olympics. Türk, die beim RC Vorwärts in der inklusiven Laufgruppe an den Start geht, feierte bei den Nationalen Spielen 2016 in Hannover als Radfahrerin für die hiesige Pestalozzischule Erfolge.

Der Rat trägt die Fragen und Anregungen aller Athleten im Bundesland an die Funktionäre des Verbands heran und lebt somit Inklusion im Alltag vor.