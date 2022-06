„Dunkelräume“ in der Stadt, die als potenziell nicht sicher empfunden werden, sollen nun in Speyer erfasst und bewertet werden. Die Stadtverwaltung kündigte die Erstellung eines Konzepts im nächsten Jahr an.

Der Antrag kam von der CDU, alle außer Wählergruppe Schneider und AfD stimmten in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend zu. Mögliche Erwartungen, dass künftig viel mehr Laternen als bisher die Stadt erhellen, wurden aber gedämpft. Es gelte stets Naturschutzbelange zu berücksichtigen, betonte Robin Nolasco, Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung und Bauen. Es werde ein neues Bundesnaturschutzgesetz mit Vorgaben zur Eindämmung von Lichtemissionen erwartet, und die Stadt tendiere im Zweifelsfall eher zu Maßnahmen gegen Lichtverschmutzung als für zusätzliche Beleuchtung etwa in größeren Parkanlagen wie dem Woogbachtal, wie sie zuletzt die FDP angeregt hatte. Mit Bewegungsmeldern gesteuerte neue Leuchten könne er sich aber etwa beim Jugendtreff „Fifties“ bei der Walderholung vorstellen.

Volker Ziesling (Grüne) warnte vor einem weiteren Artensterben. Sein Fraktionskollege Luzian Czerny forderte eine Erfassung auch von „Hellräumen“, die ebenfalls problematisch sein könnten. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) nannte die Richtlinie der Stadt Fulda zum nachhaltigen Umgang mit Licht im Außenbereich als mögliches Vorbild.