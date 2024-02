Einen 37-Jährigen ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Einfluss von THC hat die Speyerer Polizei nach eigenen Angaben am Sonntag gegen 23.20 Uhr in der Dudenhofer Straße aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten kontrollierten den Mann demnach, weil seine Tüv-Plakette abgelaufen war. Er habe zunächst keine Dokumente herausgeben wollen und sich „verbalaggressiv“ verhalten. Schließlich sei er jedoch mit einem Urintest einverstanden gewesen. Ergebnis laut Polizeimeldung: positiv auf THC. Darüber hinaus hatte der 37-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis und sein Kennzeichen war zur Entstempelung ausgeschrieben, so die Beamten. Den Mann erwarten zwei Strafverfahren