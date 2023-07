Seit Dienstag ist eine vielgenutzte Zufahrt zur Stadt unterbrochen: Auf der Dudenhofer Straße kann der Verkehr wegen Bauarbeiten nur stadtaus-, aber auf Höhe des Doppelgymnasiums nicht stadteinwärts fließen. Das führt vor allem im Berufsverkehr zu Staus auf den Umleitungsstrecken etwa an der anderen Seite der Schulen vorbei. Die Polizei bestätigt auf Anfrage die Probleme, erkennt aber keine Notwendigkeit für „ein Handeln von uns“, so Sprecherin Nina Reuter. Sie rät, für Fahrten etwas mehr Zeit einzuplanen. Die Baustelle ist bis Freitag angekündigt. Die Stadt sei „so schnell wie möglich“ am Werk. Es geht um eine Maßnahme der Entsorgungsbetriebe: „Der Straßenbelag hat sich abgesenkt. Grund dafür waren defekte Abwasserleitungen, die derzeit erneuert werden“, melden diese.