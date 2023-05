Die Polizei hat nach eigener Mitteilung einen Mann gestellt, der mit exhibitionistischen Handlungen für Ärger in der Rheinhäuser Straße gesorgt hatte. Der 41-Jährige Mann aus Dudenhofen habe sich am Freitag, 14.45 Uhr, vor zwei Frauen im Alter von 53 und 25 Jahren entblößt. „Anschließend nahm er an sich selbst sexuelle Handlungen vor“, so die Beamten, die ihn nach der Alarmierung noch vor Ort kontrollieren konnten. Dabei hätten sie bei ihm Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt. Auf ihn kämen nun Strafverfahren wegen Exhibitionismus und unerlaubten Betäubungsmittelbesitzes zu. Die Tat reiht sich ein in eine Serie von Exhibitionismus-Fällen in Speyer seit Februar.