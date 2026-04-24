Gegen Cosmos Koblenz will der FV Dudenhofen eine neue Serie starten. Wo der Trainer Verbesserungspotenzial sieht.

Der FV Dudenhofen hat gegen den Tabellennachbarn Cosmos Koblenz am Samstag (15:30 Uhr) eine gute Möglichkeit, weitere Plätze nach oben gut zu machen. Mit der Niederlage am vergangenen Wochenende beim 1. FC Kaiserslautern II endete die ungeschlagene Serie von sieben Ligaspielen bei den Schwarz-Gelben. Gegen den kommenden Gegner aus Koblenz darf sich der FVD realistische Chancen auf weitere wichtige Zähler im Kampf um den Verbleib in der Oberliga erhoffen. „Wir haben alles in der eigenen Hand – die Crunchtime beginnt jetzt, wir halten zusammen und gehen da gemeinsam durch“, sagt Trainer Rene Reichling.

Die Art und Weise, wie sich die Dudenhofener präsentieren, stimmt. Neben der guten Verteidigung sieht der Coach Verbesserungen auch im Spiel mit dem Ball. Dennoch dürften sie gewarnt sein. Beim 5:2-Erfolg der Gäste gegen den FC Hertha Wiesbach fiel vor allem Torjäger Behadil Sabani auf, welcher innerhalb von 20 Minuten mit einem Hattrick das Spiel im Alleingang für Cosmos Koblenz entschied. „Da kommt wieder eine Mannschaft mit hoher individueller Qualität in jedem Mannschaftsteil – wir werden vorbereitet sein.“ Des Weiteren meint Reichling, dass man mit Koblenz eine technisch starke Mannschaft erwarte, die schwer zu verteidigen sei, wenn sie ins Rollen kommt. Da beide Teams in ähnlichen Tabellenregionen unterwegs sind, wird es ein Spiel mit Kampf bis zum Schlusspfiff. Dennoch herrscht auf schwarz-gelber Seite Vorfreude auf das kommende Heimspiel. „Für uns geht es um unsere Leistung, wir brauchen eine hohe Bereitschaft in jeder Spielphase – wir wollen unser nächstes Heimspiel gewinnen“, meint Übungsleiter Reichling.

Mehr aus Tormöglichkeiten machen

Verbesserungspotenzial zur Partie gegen die Zweitvertretung des FCK sieht er darin, dass seine Elf noch mehr Druck auf das gegnerische Tor erzeugen soll, um aus ihren Tormöglichkeiten noch mehr zu machen. Die englische Woche hat bei den Dudenhofenern Kraft gekostet. Deshalb ist auch noch die Trainingswoche abzuwarten, bezüglich Rückkehrern und Ausfällen. Mit 13 Punkten aus den letzten acht Partien darf der FVD mit breiter Brust an die Aufgabe gegen den FC Cosmos Koblenz herangehen.