Speyers größter Weihnachtsbaum – zusammengesetzt aus beleuchteten Büros im 53 Meter hohen Hochhaus der Deutschen Rentenversicherung an der Eichendorffstraße – kann in diesem Jahr wieder angezündet werden. Das haben DRV-Geschäftsführer Matthias Förster und sein Stellvertreter Charles Hall am Montag am Rande eines Gesprächs mit der RHEINPFALZ mitgeteilt. Das Bürohochhaus mit insgesamt 13 Etagen wird seit Jahren stockwerkweise von oben nach unten brandschutztechnisch saniert. „Wir sind inzwischen im zweiten Obergeschoss angekommen. Die Lichter können deshalb wieder brennen“, sagte Förster. Ab dem späten Nachmittag des 24. Dezember wird der stilisierte Baum wieder eingeschaltet. Im vorigen Jahr war das nicht möglich. Damals war das achte Stockwerk in der Mache. Dort hätten die Lichter in den Büros – mitten im Baum – deshalb ausbleiben müssen. Die DRV wollte den Speyerern keinen „zerrupften Baum“ anbieten, begründete ein Sprecher damals die Entscheidung für die Dunkelheit. Weil die Bauarbeiten bisher geplant weiterlaufen konnten, kann der Baum nun wieder strahlen. Seit den 1980er Jahren werden zur Weihnachtszeit dort 126 Büros beleuchtet – 63 auf jeder Gebäudeseite. Zusammen ergeben sie die weithin sichtbare Silhouette eines Christbaumes.