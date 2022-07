Johannes Reichert ist neuer stellvertretender Geschäftsführer der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz (DRV) in Speyer. Der 51-jährige Jurist wurde von der DRV-Vertreterversammlung auf Vorschlag des Vorstandes gewählt und in sein neues Amt eingeführt. Der gebürtige Mainzer folgt auf Charles Hall, der nach eineinhalb Jahren in seiner Funktion im Mai zu einem anderen Arbeitgeber gewechselt ist.

Reichert ist gebürtiger Mainzer und seit 2001 bei der DRV Rheinland-Pfalz. Er war laut Pressemitteilung für sie als Justiziar, Datenschutzbeauftragter und Abteilungsleiter tätig, bevor er zuletzt das Management der vier DRV-eigenen Reha-Kliniken, das Selbstverwaltungsbüro und das Krisenteam leitete. „Mit den aktuellen strategischen Herausforderungen ist er bestens vertraut, und die Breite seiner Berufserfahrung wird für die DRV Rheinland-Pfalz von hohem Nutzen sein“, lobt ihn Vorstandsvorsitzende Myriam Lauzi.

Weitere Wahl steht an

Die DRV-Geschäftsleitung mit Matthias Förster an der Spitze ist damit wieder komplett. Förster wird zum 1. Dezember in den Ruhestand treten. Über seine Nachfolge werde gesondert entschieden, so die Mitteilung: Das Besetzungsverfahren sei noch nicht abgeschlossen, der Wahltermin stehe noch nicht fest, so Pressesprecher Hans-Georg Arnold auf Anfrage. Die DRV Rheinland-Pfalz betreut mit 2200 Mitarbeitern 1,5 Millionen Versicherte, 80.000 Arbeitgeber und zahlt 641.000 Renten ins In- und Ausland.