Das Rhein-Hochwasser bringt im Speyerer Süden Druckwasserprobleme mit sich. Die Stadtverwaltung musste daher nach eigener Mitteilung am Sonntagmorgen eine Einbahnstraßenregelung im Bereich der Industriestraße/Joachim-Becher-Straße einrichten. Ihre Information: „Betroffen ist die Fahrspur in Richtung Pleiad-Gelände. Der Kraftfahrzeugverkehr in Richtung Industriestraße/Pleiad-Gelände wird über die Gegenfahrbahn an der Überflutung vorbeigeführt. Der aus dem Pleiad-Gelände kommende Verkehr wird über die Joachim-Becher-Straße, Am neuen Rheinhafen und Heinkelstraße umgeleitet.“ Diese Regelung werde solange bestehen bleiben müssen, bis das Druckwasser in der Industriestraße/Höhe Joachim-Becher-Straße wieder eine Befahrung der Geradeausspur in Richtung Pleiad möglich macht.