Die Saison 2023/24 der Druckerwochenenden in der Winkeldruckerey im Kulturhof Flachsgasse endet am Samstag, 23., und Sonntag, 24. März, jeweils von 11 bis 18 Uhr, mit dem Künstlerinnen-Duo „Usus“: Uta Schneider und Ulrike Stoltz.

Die befreundeten Künstlerinnen arbeiten seit 1986 zusammen, seit 2001 als Duo „Usus“. Neben Künstlerbüchern fertigen sie Zeichnungen, Texte, Installationen und Druckgrafik. Ihre Arbeiten wurden international ausgestellt und angekauft; die Künstlerinnen wurden weltweit zu Vorträgen eingeladen. Die beiden arbeiten analog und digital, in Auflage oder als Unikat und sind technisch nicht festgelegt. Gemeinsam waren sie „artists in residence“ bei Nexus Press in Atlanta (2001) und erhielten den Kulturpreis der Stadt Offenbach am Main 2003 sowie 2005 den ersten Seoul Book Arts Award (Korea). Uta Schneider war 1994 Stipendiatin im Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop und wurde 1998 mit dem Kunstpreis des Neuen Kunsthauses Ahrenshoop ausgezeichnet. 2014 war sie Stipendiatin im Musée Boribana in Dakar (Senegal). Ulrike Stoltz erhielt den Künstlerbuchpreis 2020 der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Für das Wochenende in Speyer planen sie, sich mit der Bildlichkeit von Schrift im Druck zu beschäftigen. Sie wollen ihre Arbeit aus dem Umgang mit dem vor Ort vorhandenen Material und den sich daraus ergebenden Möglichkeiten entwickeln.