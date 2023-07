Der Speyerer Juso-Vorsitzende Nicholas Herbin hat in dieser Woche öffentlich gemacht, dass er wegen seines politischen Engagements bedroht wird. Es sind nicht die ersten Vorfälle dieser Art in der Domstadt. Die Mobile Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus Rheinland-Pfalz erkennt ein Problem: „Speyer ist auffällig im regionalen Vergleich“, sagt Lennart Lafaire, Regionalberater Süd der Beratungsstelle, auf Anfrage. „In dem Maß sehen wir das in der Pfalz anderswo nicht.“ Neben verbalen und tätlichen Attacken auf Politiker führt er als Beispiel auch den Poetry Slam des Jugendstadtrats von 2018 an, bei dem eine Teilnehmerin mit rechten Versen für Empörung gesorgt hatte. Als mögliche Ursache sieht Lafaire in Speyer eine schon länger „recht gut politisch organisierte extreme Rechte“. Die Anhänger entsprechender Parteien und Wählergruppen seien gerade in sozialen Netzwerken „recht aktiv“ und meldeten sich bei bestimmten Themen immer wieder zu Wort, sagt er. Ihre Freunde schlössen sich dann in verletzender Form an. Er glaube, dass sich dieses Problem im Vorfeld der Kommunalwahl 2024 verschärfen könnte. Bedrohte wie Herbin – mit dem Lafaire gesprochen hat – seien dem jedoch nicht hilflos ausgeliefert. Der Berater empfiehlt, Angriffe öffentlich zu machen, „damit die Polizei sie ernst nehmen muss“, und sich an Beratungsstellen zu wenden.