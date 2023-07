Die Polizei hat nach eigener Mitteilung am Sonntag gegen 18.15 Uhr in der Nonnenbachstraße einen Randalierer in Gewahrsam genommen. Ihr war gemeldet worden, dass der 48-Jährige dort Anwohner beleidige. Zudem habe er den Zeugen gedroht, sie abzustechen. Gegenüber den Beamten verhielt sich der Mann nach deren Eintreffen laut Bericht „aggressiv, schien alkoholisiert und beleidigte alle umstehenden Personen“. Auch die Beamten hätten sich verbal einiges gefallen lassen müssen. Als der Mann dann angekündigt habe zu flüchten, hätten die Polizisten ihn zu Boden gebracht und gefesselt. „Dabei trat der 48-Jährige um sich und schrie nach Hilfe“, so der Bericht. Weil der Mann auch fortwährend um sich gespuckt habe, sei ihm eine Spuckschutzhaube aufgesetzt worden. Der Randalierer habe sich bei dem Einsatz eine leichte Schürfwunde zugezogen. Er sei in polizeilichen Gewahrsam gekommen und müsse sich nun unter anderem wegen Widerstand gegen Polizeibeamte, Bedrohung und Beleidigung strafrechtlich verantworten. Sein Atemalkoholwert wird mit 0,57 Promille beziffert.