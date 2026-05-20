In Speyer droht durch den Rückzug von Mann + Hummel und TE Connectivity der Verlust von mehr als 1200 Arbeitsplätzen. Die OB wendet sich an den Bundeskanzler.

Die Betroffenheit in der Speyerer Stadtpolitik war groß, als mit Mann + Hummel und TE Connectivity vor einigen Wochen kurz nacheinander zwei große Arbeitgeber ihre Pläne verkündeten, ihre Produktion in Speyer zu beenden. Wenn es bis Ende 2028 so kommt, wären mehr als 1200 Arbeitsplätze in der Domstadt betroffen. Wie die Stadt mitteilt, habe Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) geschrieben, „und ihn zu einem Gespräch mit Beschäftigten, Betriebsräten, Gewerkschaften und Unternehmen eingeladen“. Diese Einladung umfasse sowohl einen Besuch in Speyer als auch alternativ einen Austausch per Videokonferenz.

Zuvor hatten sich auf Einladung der OB Vertreter aus Politik, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden, Betriebsräten, Wirtschaft und Verwaltung zu einem gemeinsamen Austausch über die Pläne von Mann + Hummel und TE Connectivity getroffen. „Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die Auswirkungen der geplanten Entscheidungen auf die betroffenen Beschäftigten, ihre Familien sowie auf den Wirtschafts- und Industriestandort Speyer insgesamt“, teilt die Stadt mit. Die Arbeitgeberverbände hätten deutlich gemacht, „dass es aus ihrer Sicht ein klares bundespolitisches Signal zur Zukunft des Industriestandorts Deutschland brauche“, so die Stadt. Die aktuellen Entwicklungen seien Ausdruck eines tiefgreifenden Strukturwandels, der viele Unternehmen und Regionen vor große Herausforderungen stelle.

Die OB und die Arbeitnehmerseite hätten an die soziale Verantwortung der Unternehmen gegenüber den Beschäftigten und den Standorten appelliert. „Die Verunsicherung unter den Beschäftigten ist groß. Viele Menschen sorgen sich um ihre Zukunft und die ihrer Familien. Deshalb dürfen industrielle Arbeitsplätze in Deutschland nicht leichtfertig aufgegeben werden. Es braucht jetzt Verantwortung auf allen Ebenen, von den Unternehmen ebenso wie von der Bundespolitik“, wird Seiler zitiert. Die OB hatte Bundeskanzler Merz bereits nach dessen umstrittenen „Stadtbild“-Äußerungen zur Einbürgerungsfeier nach Speyer eingeladen, damals jedoch eine terminbedingte Absage aus dem Kanzleramt erhalten.