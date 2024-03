Ein Ladendieb, der versucht hatte, Waren aus einem Drogeriemarkt in der Wormser Landstraße mitgehen zu lassen, wurde am Samstagnachmittag nach kurzer Flucht geschnappt. Wie die Polizei berichtet, hatte eine Mitarbeiterin die Tat beobachtet. Die Beamten stellten den 24-jährigen Verdächtigen im Umfeld des Marktes und durchsuchten ihn – jedoch ohne Ergebnis. Das gesamte Diebesgut habe er in der Drogerie zurückgelassen. Ihn erwartet eine Strafanzeige.