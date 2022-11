Erfolglos waren laut Polizei die Versuche eines 19-jährigen Autofahrers mit offensichtlich schlechtem Gewissen, sich am Mittwochabend, 22.45 Uhr, in Speyer-West einer Polizeikontrolle zu entziehen. Er sei vom Feldweg aus Dudenhofen durch die Heinrich-Heine- zur Theodor-Heuss-Straße gefahren, habe beim Erblicken der Polizei aber beschleunigt und sei in die Hans-Sachs-Straße eingebogen. „Nachdem die Beamten den Streifenwagen gewendet hatten, fanden sie das verlassene Fahrzeug ohne Fahrzeugführer geparkt vor“, so der Bericht. In der Nähe hätten sie einen 19- und 17-Jährigen kontrolliert und beim Älteren Drogen-Verdacht gehegt. „Er bestritt zunächst gefahren zu sein“, so die Beamten. Im Wagen hätten sie jedoch Dokumente mit seinen Personalien gefunden. Den Schlüssel habe er in ein Gebüsch geworfen. „Mit den neuen Erkenntnissen konfrontiert, teilte der Mann mit, dass er doch gefahren wäre. Einen Joint hätte er aber danach erst konsumiert“, so die Polizei. Der Mann habe den Fahrzeugschlüssel, seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben müssen.