Zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und neun Monaten hat am Mittwoch die Achte Große Strafkammer des Landgerichts Frankenthal einen 28-Jährigen aus Speyer verurteilt. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass Mann Drogen verkauft hat. Außerdem wird seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet.

Wo sich der Mann wann aufhalten soll, ist im Urteil festgeschrieben: Vor der Unterbringung in einer Klinik soll der 28-Jährige ein Jahr und zehn Monate im Gefängnis verbringen. Davon sind