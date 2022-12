Europaweite Kontrollen zum Thema Alkohol und Drogen im Straßenverkehr sind in einer Aktionswoche vom 5. bis 11. Dezember angesagt. Die Speyerer Polizeiinspektion sei dabei schon am Auftakttag „fündig“ geworden. So seien am Mitfahrerparkplatz in Speyer-Nord um die Mittagszeit zwei Autofahrer mit Drogen-Verdacht aufgefallen. Ein Vortest habe positiv auf Cannabis reagiert, weshalb laut Bericht eine Blutprobe angeordnet wurde. Einen ähnlichen Verdacht hegten die Beamten bei einem 28-jährigen E-Scooter-Fahrer, der in der Dudenhofer Straße gestoppt wurde, und bei einem 34-Jährigen, der ebenfalls auf einem E-Scooter in der Waldseer Straße unterwegs war.

Von Passanten gemeldet wurde laut Polizei ein 57-jähriger Radfahrer aus Speyer, der gegen 17 Uhr an der Einmündung Waldseer Straße/ Buchenweg gestürzt war. Er und sein Fahrrad kamen demnach glimpflich davon, aber für die Ursache des selbstverschuldeten Sturzes gibt es einen Verdacht: 1,85 Promille. „In den kommenden Tagen sind weitere polizeiliche Kontrollen geplant“, melden die Beamten.