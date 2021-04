Ein 27-Jähriger aus Schifferstadt war vor zwei Jahren in Speyer untergetaucht, um sich dem Antritt einer Gefängnisstrafe wegen des Handels mit Betäubungsmitteln zu entziehen. Als die Polizei ihn gefunden hatte und am 28. November 2018 seine Wohnung durchsuchte, fand sie reichlich Nachschub für seinen Handel, zudem Waffen. Jetzt wurde er am Schöffengericht Speyer zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt.

Gewerblicher Handel und Besitz erheblicher Mengen von Rauschmitteln – so lautete diesmal die Anklage. Der Angeklagte ist süchtig seit seinem 15. Lebensjahr, wie er sagte. Es habe begonnen mit ab und zu mal leichten Drogen, daraus sei aber schon nach einem Jahr beinahe täglicher Konsum vor allem von Ecstasy, Amphetaminen und Kokain geworden, und auch der Konsum von Marihuana ging weiter. Den Schulabschluss schaffte er noch, aber dann brach er zwei Ausbildungen ab, die zweite, weil ihm das Ganze angeblich keinen Spaß mehr gemacht hatte. „Haben Sie je daran gedacht, dass diese Lustlosigkeit etwas mit Ihrem erheblichen Drogenkonsum zu tun haben könnte?“, fragte Richterin Sascha Umealo-Wells.

Seit 2010 kam der junge Mann mit dem Gesetz in Konflikt. Der Konsum musste finanziert werden. In fast regelmäßigen Abständen folgten Eigentums- und Drogendelikte. Als er zu einer Haftstrafe verurteilt war, tauchte er unter. Die Polizei fand ihn nach ein paar Monaten „im Schlangenwühl“ und setzte ihn in Haft. Bei ihm zuhause fand sie Ecstasy-Tabletten, MDMA-Kristalle, Marihuana sowie einen Dolch und eine Luftdruckpistole.

Hoffnungsvolle Entwicklung

Der Angeklagte war voll geständig. In der Folge saß er erst mal aufgelaufene frühere Haftstrafen ab, machte eine dreimonatige stationäre Drogentherapie und in der Haft auch einen Führerschein als Staplerfahrer. Seit seiner Entlassung hat er entsprechende Arbeit gefunden. Das sah für das Gericht recht hoffnungsvoll für sein weiteres Leben aus. In seinen drei Jahren Bewährungszeit hat er an regelmäßigen Drogenberatungsgesprächen teilzunehmen, mehrere Drogenkontrollen abzuliefern und 100 Stunden gemeinnützige Arbeit zu leisten. Zudem hat er eine Menge Unterhaltsschulden zu zahlen, so dass das Gericht von einer Geldauflage absah.

Verteidiger Gert Heuer aus Ludwigshafen hatte in seinem Plädoyer, anders als der Staatsanwalt, der eine Haftstrafe forderte, eine Menge Gutes zu seinem Mandanten ins Feld geführt und damit offenbar überzeugt.