Einen jungen Drogenhändler auf frischer Tat ertappt hat nach eigener Einschätzung die Speyer Polizei. Ihr seien am Samstag, 15 Uhr, zwei junge Leute gemeldet worden, die in einem Park in der Pestalozzistraße in Speyer-West vermutlich dealten. Beamte hätten sie dort auf einer Bank angetroffen. Ein 16-jähriger Jugendlicher habe versucht zu flüchten, sei aber eingeholt worden. Der Versuch des anderen, eines 18-Jährigen, sich währenddessen unauffällig zu entfernen, sei ebenfalls gescheitert, als eine zweite Streife hinzukam.

Beim 18-Jährigen wurde laut Polizei ein Gramm Marihuana gefunden, welches er angeblich kurz zuvor vom 16-Jährigen erworben hatte. Bei diesem sei ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag in kleiner Stückelung festgestellt worden. „Auf der Flucht hatte er außerdem seine Bauchtasche auf einem Carport ,entsorgt’“, berichten die Beamten. Sie hätten diese mit Unterstützung der Feuerwehr von einem Dach geholt und sichergestellt. Inhalt: 52 Gramm Marihuana und eine Feinwaage. Auf beide jungen Männer kämen Strafverfahren zu.