Das Verfahren am Landgericht Frankenthal gegen einen 35-Jährigen aus Speyer wegen unerlaubten Besitzes von Cannabis sowie einer Reihe von Sachbeschädigungen ist vorerst gescheitert. Es war an bisher fünf Terminen nicht möglich, den Angeklagten in den Gerichtssaal zu bringen.

Der Mann soll unter anderem in der Zeit von April bis Juli 2018 in seiner damaligen Wohnung in Speyer Cannabis-Pflanzen in einer sogenannten Zimmerplantage gezogen haben. Ihn mit den Vorwürfen vor Gericht zu konfrontieren, ist bislang nicht gelungen: Nachdem drei Termine im Dezember 2023 nacheinander geplatzt waren, wurde auch ein für vergangene Woche angesetzter Termin abgesagt. Der offenbar zumindest zeitweilig Wohnsitzlose konnte an den betreffenden Tagen entweder nicht gefunden werden oder wurde von der Polizei, die ihn abholen wollte, einen Joint rauchend und mit Amphetaminen in der Hand angetroffen. Dieser Vorfall hatte die Feststellung des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelrecht nach sich gezogen, sodass der Transport des Mannes nach Frankenthal abgeblasen wurde. Ende 2023 kamen außerdem Zweifel auf, ob ihn die Ladung fristgemäß erreicht hatte. Inzwischen sind alle Termine abgesagt worden. Wie es weitergehen soll, steht laut Gericht noch nicht fest.

Anklage: Brand verursacht

Die Anklage bezieht sich außer auf das Anpflanzen zahlreicher Cannabis-Pflanzen in der Wohnung auf etliche Sachbeschädigungen in der Zeit vom Oktober 2020 bis Januar 2021. So soll der Mann etwa einen Brand in der Toilettenanlage eines Bahnhofs gelegt haben, auf einem Campingplatz einen Stein in einen Wohnwagen geworfen und in einem Elektrogeschäft ein Notebook zerstört haben.

Bei den Verhandlungsterminen war jeweils ein psychiatrischer Gutachter anwesend, denn es ging nicht nur um die Schuldfähigkeit und die aktuelle Verhandlungsfähigkeit des Mannes, sondern auch um die Frage, ob er am Ende dauerhaft in einer psychiatrischen Klinik unterzubringen wäre.