Die Polizei ist per Fußstreife unterwegs, und zwei junge Männer ergreifen bei ihrem Anblick die Flucht – das ist höchst verdächtig. Weil die Beamten findiger waren als die Flüchtigen, haben sie am Mittwochabend beim Helmut-Bantz-Stadion einen Betäubungsmittelverstoß aufgedeckt.

Es ging damit los, dass der eine junge Mann um 17.20 Uhr beim überhasteten Aufbruch von einer Sitzbank ein Fahrrad liegen gelassen hat, wie die Beamten berichten. Mit diesem habe dann ein Polizist die Verfolgung aufgenommen – noch erfolglos. Die Beamten blieben aber hartnäckig bei ihrer Suche: „Nach einiger Zeit kamen die beiden 18-jährigen Männer aus einem Gebüsch gekrochen.“ Wieder flüchteten sie laut Bericht.

Im zweiten Anlauf klappt’s

Dieses Mal konnten beide gestellt werden: einer per Fahrrad, der andere per Streifenwagen. In der Bauchtasche eines jungen Speyerers seien Marihuana, eine Feinwaage, eine Hanfmühle (Grinder) sowie mehrere Hundert Euro Bargeld „in szenetypischer Stückelung“ gefunden und sichergestellt worden.

Ob es ein Verfahren wegen Drogenhandels oder „nur“ wegen Drogenbesitzes gibt, ist noch offen. Bei einer Durchsuchung des Zimmers des 18-Jährigen seien keine weiteren Betäubungsmittel entdeckt worden.