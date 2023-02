Ein Fahrzeug, das der Polizei bereits mehrfach in Zusammenhang mit Trunkenheitsfahrten aufgefallen ist, wurde am Samstagmittag in der Ludwigstraße abgeschleppt und sichergestellt. Wie die Polizei mitteilt, war zuvor ein 25-Jähriger am Steuer des VW Golfs kontrolliert worden. Dabei seien „drogentypische Ausfallerscheinungen“ festgestellt worden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet demnach ein Verfahren wegen „Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel“.