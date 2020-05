Einer der beiden DRK-Kleiderläden geht am Dienstag, 19. Mai, wieder an den Start. Das hat Roger Munding, Chef des Speyerer Roten Kreuzes (DRK), auf RHEINPFALZ-Nachfrage mitgeteilt. Demnach gibt es Damen-, Herren- und Kindermode für den kleinen Geldbeutel zunächst dienstags bis freitags im Geschäft in der Lessingstraße 2 jeweils in der Zeit von 9 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 17.30 Uhr. Für den kleineren DRK-Kleiderladen in der Karmelisterstraße gebe es noch keinen Termin, sagt Munding. „Die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln sind auf den wenigen Quadratmetern schwieriger einzuhalten“, betont er. Beide Läden hat der Betreiber DRK am 16. März nach Ausbreitung und vom Land angeordneten Gegenmaßnahmen der Corona-Pandemie geschlossen. Viele der 53 Ehrenamtlichen gehörten zur Risikogruppe, erklärt Ladenleiterin Heike Munding die Reduzierung der Helfer auf derzeit rund ein Dutzend. Jüngere ehrenamtliche Mitarbeiter der ebenfalls vom DRK betriebenen Speyerer Tafel haben sich laut der Leiterin bereiterklärt, den Verkauf im Kleiderladen zu unterstützen.

Helfer gesucht

„Wir freuen uns dennoch über jede helfende Hand“, betont sie. Zahlreiche ältere ehrenamtliche Laden-Mitarbeiter sortieren Kleiderspenden demnach im Lager in der Reithalle. „Sie haben die Saison im Corona-Lockdown perfekt vorbereitet“, versichert Heike Munding. Kleiderspenden in größeren Mengen könnten aus Personal- und Hygienegründen derzeit nicht in den Geschäftsräumen abgegeben werden, sagt die Leiterin. Sie bittet deshalb um Anruf zu den Öffnungszeiten unter der Telefonnummer 062328718623, um Abgabetermine und -ort abzusprechen.