Ausnahmsweise auch an einem Samstag hat der DRK-Kleiderladen in der Lessingstraße 13 in dieser Woche geöffnet. Die am Samstag erzielten Einnahmen und Spenden fließen nach Angaben von DRK-Geschäftsführerin Caroline Diven dem Verein „Spenden Shuttle“, der ehrenamtliche Hilfen und Projekte für die Flutopfer im Ahrtal langfristig etablieren will, zu. Kleiderladen-Kunden haben demnach die Möglichkeit, zusätzlich zum üblichen Sortiment – Kleidung aller Art für Kinder, Frauen und Männer – auch Wintermäntel für jeweils fünf Euro zu erwerben. „Auch Haushaltsartikel und Bettwäsche sind an diesem Tag ausnahmsweise im Angebot“, sagt Diven. Mit ihrem Einkauf könnten Kunden frischen Wind in den Kleiderschrank bringen, Dinge des täglichen Lebens zum kleinen Preis erwerben und mit einer finanziellen Unterstützung den von der Flutkatastrophe im Ahrtal Betroffenen helfen. „Eine Spendenkasse ist aufgestellt“, sagt Diven.