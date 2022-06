Das Speyerer Rote Kreuz hat wieder zwei Kleiderläden: Am heutigen Freitag um 10 Uhr eröffnet das Geschäft in der Ludwigstraße 1. Den vor vier Jahren in der Karmeliterstraße 3 eingerichtete Laden hatte das DRK wegen eines Wasserschadens aufgeben müssen.

„Wir sind froh, endlich wieder zwei Läden zu haben“, sagt DRK-Geschäftsführerin Caroline Diven. Der neue Kleiderladen sei größer als der in der Karmeliterstraße und biete viel Platz für gespendete Kleidung, Schuhe, Taschen, für Anprobe und Ausstattung. Kleidung für Kinder gibt es weiterhin ausschließlich in der Lessingstraße 13. In der Lessingstraße 9 können mittwochs, 10 bis 12 Uhr, Spenden abgegeben werden.

Das Konzept „Mode von Mensch zu Mensch“ für Menschen mit kleinem Geldbeutel, Schnäppchenjäger, Individualisten und Verfechter bewusster Nachhaltigkeit sei das gleiche geblieben, betont die Geschäftsführerin. Nachweise über Bedürftigkeit fordert das Rote Kreuz nicht.

Diven hofft, nicht von den für beide Standorte festgelegten Öffnungszeiten (montags bis freitags, 10 bis 17 Uhr, samstags 10 bis 14 Uhr) abweichen zu müssen. „Uns fehlt ehrenamtliches Personal.“ Nach Beginn der Pandemie und darauf begründeter langer Schließzeiten hätten viele Ehrenamtliche ihr Engagement für die Kleiderläden aufgegeben. „Wer an Mode und Zusammenarbeit mit einem bunt gemischten Team interessiert ist, kann sich bei uns melden“, wirbt Diven.

Kontakt



Telefon 06232 60020, E-Mail info@drk-speyer.de. Im Netz: www.drk-speyer.de.