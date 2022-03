Das Speyerer Drive-in-Testzentrum, das bislang auf dem Parkplatz am Naturfreundehaus am Festplatz eingerichtet war, zieht zum 1. April um. Das teilte Betreiber Frank Riffelmacher mit. Am neuen Standort gibt es auch neue Angebote.

Wegen der anstehenden Frühjahrsmesse, die am Freitag, 8. April, auf dem Speyerer Festplatz beginnt, zieht das Drive-in-Testzentrum von Frank Riffelmacher zum 1. April weg vom Parkplatz beim Naturfreundehaus und auf den Parkplatz des „Bademaxx“. „Der Betrieb am Naturfreundehaus läuft noch planmäßig bis Donnerstagabend, 31. März, weiter“, teilt Riffelmacher mit. Ab Freitag könnten Corona-Tests dann täglich von 7 bis 21 Uhr am Bademaxx-Parkplatz gemacht werden. Laut Riffelmacher kommen im Schnitt täglich rund 300 bis 400 Autofahrer für einen Corona-Test in seinem Zentrum vorbei.

Der Drive-in-Betreiber will am neuen Standort künftig neben den PoC-Antigen-Schnelltests auch PCR-Tests anbieten. In Anspruch nehmen können dieses Angebot laut Riffelmacher zum einen diejenigen, die einen Berechtigungsschein und damit Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test haben. Auf Wunsch könnten aber auch kostenpflichtige PCR-Tests vorgenommen werden. Weitere Informationen gibt es unter www.teststelle-vorderpfalz.de. Die Stadt hat mit ihr kooperierende Testzentren zudem auf www.speyer.de aufgelistet.