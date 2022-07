Schon am Donnerstag und damit einen Tag früher als zunächst geplant hat die „Drive-in- und Walk-in-Teststelle“ ihren Betrieb am neuen Standort am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus aufgenommen. Der Aufbau sei sehr zügig abgeschlossen worden, teilt Betreiber Frank Riffelmacher mit. Die neue Adresse ist in der Paul-Egell-Straße 33. Die Zelte und Container sind auf dem neu geschaffenen Parkplatz links des Haupteingangs aufgebaut und über die Haupteinfahrt des Krankenhauses auch per Auto erreichbar. Die Öffnungszeiten sind montags bis samstags von 7 bis 21 Uhr sowie sonntags von 8 bis 21 Uhr.

Betreiber Riffelmacher ist mit Corona-Teststellen in Speyer und Neustadt vertreten. Er stehe in den nächsten Monaten zur Eröffnung weiterer Standorte bereit, sagt er auf Anfrage. In Speyer sei die Resonanz zuletzt leicht gestiegen auf rund 180 Tests pro Tag. Die Kostenpflicht mit einer Eigenbeteiligung von mindestens 3 Euro für bestimmte Gruppen (die Stadt Speyer informiert über die Regelungen unter www.speyer.de/schnelltests) hat laut Riffelmacher zu keinem Einbruch der Zahlen geführt. Bei den Schnelltests liegt die Positivrate ihm zufolge inzwischen bei mehr als 10 Prozent.

Inzidenz steigt weiter

Die Teststelle bietet auch PCR-Testungen an, deren Ergebnisse dann in die Berechnung der Sieben-Tage-Inzidenz einfließen. Auf ganz Speyer bezogen und aus verschiedenen Test-Quellen gespeist hat das Land am Donnerstag 92 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, die die Inzidenz von 660,2 auf 750,9 ansteigen ließen.