Der dritte Innenstadtrundgang der städtischen Wirtschaftsförderung steht vor der Tür: Am Mittwoch, 29. März, um 17 Uhr empfängt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) die Teilnehmer auf dem Bahnhofsvorplatz. Von dort geht es über die Bahnhofstraße zum Postplatz. Nach dem Rundgang können die Teilnehmer mit der Oberbürgermeisterin im Flaming Star im Pfalzgraf sprechen. Eine Anmeldung zum Rundgang per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@stadt-speyer.de ist erforderlich. 40 Personen können teilnehmen.

Interessierte, die nicht am Rundgang teilnehmen können oder ihre Anregungen bequem online übermitteln möchten, können vom 30. März bis einschließlich 28. April 2023 über die Homepage an einer anonymen Online-Befragung teilnehmen.