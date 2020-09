Am Freitag ist ein weiteres positives Corona-Testergebnis in der landeseigenen Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer bestätigt worden. Wie in den ersten beiden Fällen vom 10. und 18. September handele es sich um einen Neuankömmling, der gesondert untergebracht war, teilt das Land mit.

Der Mann sei nun ebenso in Quarantäne wie drei Zimmergenossen aus dem Bereich für Neuangekommene und eine weitere Kontaktperson. Alle „Neuen“ würden in den ersten Tagen nach ihrer Ankunft auf das Coronavirus getestet. Der erste Corona-Betroffene in der AfA habe inzwischen die Quarantäne verlassen, teilt das Land mit. „Dieser Bewohner war die ganze Zeit symptomfrei. Der in der letzten Woche als infiziert attestierte Neuankömmling befindet sich mit leichten Erkältungssymptomen noch in der Quarantäne. Alle Kontaktpersonen wurden negativ getestet.“

Zwei neue Corona-Fälle sind seit Freitag für die gesamte Stadt Speyer bekannt. Damit gab es bisher 161 Fälle, von denen 17 noch als aktuell erkrankt gelten. 93 Bürger sind in Quarantäne. Die Ansteckungsrate in den vergangenen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner liegt bei zwölf.