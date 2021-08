Den lokalen Einzelhandel in Speyer von einer neuen Seite kennenlernen können Bürgerinnen und Bürger einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung zufolge am Freitag, 17. September. Dann startet die dritte Auflage des „Abendbummels“.

Mit dabei sind in diesem Jahr laut der Pressemitteilung der Stadt vier Speyerer Einzelhändlerinnen und Einzelhändler, die eine Gruppe von bis zu 36 Teilnehmern und Teilnehmerinnen am Abend des 17. September in ihren Geschäften begrüßen. Auf die Beine gestellt hat die Aktion vor drei Jahren die städtische Wirtschaftsförderung, den ersten „Abendbummel“ gab es 2019. Die Stadt verspricht den Teilnehmenden „einen Blick hinter die Kulissen“ der Geschäfte und „spannende Hintergrundinformationen“.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) wird die Teilnehmenden laut Pressemitteilung am 17. September um 18 Uhr auf dem Geschirrplätzel begrüßen und anschließend mit ihnen die teilnehmenden Geschäfte besuchen. Welche Speyerer Unternehmerinnen und Unternehmer dabei sind, sei aktuell noch geheim.

„In Zeiten nicht nachlassender Konkurrenz durch den Online-Handel, haben die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler im Rahmen dieses Veranstaltungsformats die Möglichkeit, der Kundschaft das eigene Angebot vor Ort auf eine völlig neue Art und Weise zu zeigen. Sie unterstreichen dabei, wie wichtig es ist, den stationären Einzelhandel zu unterstützen“, wird die OB zitiert.

Noch Fragen?

Wer am dritten „Abendbummel“ am Freitag, 17. September, ab 18 Uhr, teilnehmen möchte, muss sich unter Angabe von Name, Anschrift und Telefonnummer per E-Mail an presse@stadt-speyer.de anmelden. Die Eintrittskarten kommen per Post.