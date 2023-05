Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor genau einem Jahr ging das städtische Abstrichzentrum in der Halle 101 in Betrieb. Ein Jahr später bereitet die Corona-Infektionslage immer noch Sorgen. Der steigende Inzidenzwert und Ausbrüche in Kindertagesstätten beschäftigen die Stadt. Aus Speyer gibt es Kritik an der Kontaktnachverfolgung des Gesundheitsamts.

Die Infektionslage

Zehn Neuinfektionen wurden am Freitag für Speyer gemeldet. Pro sieben Tage und 100.000 Einwohnern ergibt das eine Inzidenz von 73,2 (Vortag: 57,4). Damit ist