Ein besonders dreister Raub beschäftigt die Polizei in Speyer. Wie diese berichtet, war bereits am Donnerstag gegen 17 Uhr eine 85-jährige Frau zu Fuß in der Gayerstraße unterwegs, als ein beigefarbener Mercedes neben ihr anhielt. Die Beifahrerin stieg aus und bot der älteren Frau Goldschmuck an. Im weiteren Verlauf des Gesprächs gab die Unbekannte an, die Ringgröße der Geschädigten messen zu wollen. Die Seniorin weigerte sie jedoch, darauf einzugehen, woraufhin die Fremde die zur Faust geballten Hände der 85-Jährigen gewaltsam öffnete und ihr zwei Goldringe von den Fingern entriss. Anschließend fuhr das Fahrzeug in Richtung Schraudolphstraße davon. Die Räuberin wird wie folgt beschrieben: Mitte 30, korpulent, braune, lange Haare, Pferdeschwanz. Den Mercedes soll ein Mann gefahren haben.