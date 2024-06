Vorläufig festgenommen hat die Polizei am Dienstag einen 23-Jährigen, nachdem dieser zweimal nacheinander beim Ladendiebstahl erwischt worden war. Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann gegen 8.30 Uhr erstmals aufgefallen, als er aus einem Lebensmittelgeschäft in der Auestraße mehrere Kopfhörer, mehrere Dosen eines Energydrinks, mehrere Flaschen Alkohol, etwas Fleisch und ein paar Zwiebeln im Gesamtwert von rund 220 Euro entwendet hatte. Die Gegenstände wurden Mitarbeitern des Geschäfts wieder ausgehändigt, der Ladendieb musste mit zur Dienststelle. Kaum wieder auf freiem Fuß, meldete kurz nach 11 Uhr ein Supermarkt in der Maximilianstraße einen flüchtigen Ladendieb, dessen Beschreibung auf den 23-Jährigen passte. Die Polizei entdeckte ihn im Umfeld des Marktes. In seinem Rucksack hatte er das Diebesgut verstaut: diverse Lebensmittel im Gesamtwert von rund 50 Euro. Die Waren wurden Mitarbeitern des Geschäfts wieder ausgehändigt. Der zweifach ertappte Langfinger musste erneut mit zur Dienststelle. Etwas später wurde er aus dem Gewahrsam entlassen, ihm wurde laut Polizei ein Platzverweis für die Innenstadt erteilt.