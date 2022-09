Mit einer dreisten Ausrede wird laut Polizei ein Ladendieb sicherlich nicht „durchkommen“. Der 31-Jährige war demnach am Freitag, 12.15 Uhr, in einem Kaufhaus in der Maximilianstraße aufgefallen, als er ein Paar Reebok-Turnschuhe gestohlen hatte. Die Ladendetektivin meldete ihn, die Beamten konnten ihn einer Personenkontrolle unterziehen und die Beute sicherstellen. Der Mann habe sich mit der Einschätzung verteidigt, dass es legitim sei, seine alten Turnschuhe gegen neue zu „tauschen“. Es müsse sich wegen Diebstahls verantworten.