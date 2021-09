Dreimal wurden aus Taxifahrten am Sonntag Fälle für die Polizei.

Gegen 0.40 Uhr wurde eine Taxifahrerin zu einer Adresse in Binsfeld gerufen. Dort traf sie auf mehrere Männer, von welchen niemand das Taxi nutzen oder bezahlen wollte. Stattdessen wurde die Taxifahrerin durch einen 37-Jährigen und einen 52-Jährigen Mann weggestoßen, am Arm gepackt und an der Kleidung gezerrt.

Kein Bargeld, dafür Platzwunde

Während der Fahrt nach Speyer erfuhr ein Taxifahrer um 8.33 Uhr, dass der 49-Jährige Passagier und seine 48-jährige Begleiterin kein Bargeld mitführen. Deswegen beendete der Fahrer seinen Dienst in der Schifferstadter Straße auf Höhe eines Autohauses. Daraufhin schlug der 49-Jährige dem Fahrer mit der Faust ins Gesicht. Der konnte den Schlag abwehren und sich verteidigen, der Angreifer stürzte und zog sich eine Platzwunde zu, die im Krankenhaus versorgt werden musste. Strafverfahren wegen Körperverletzung und Betruges werden eingeleitet.

Einfach davongefahren

Um 6.30 Uhr bestellte eine 41-Jährige ein Taxi in Mannheim, welches sie und ihre Freundin nach Speyer bringen sollte. Dafür vereinbarte sie laut ihrer Aussage einen Pauschalpreis von 100 Euro mit dem Taxifahrer. Dann verlangte dieser weitere 35 Euro, welche die 41-Jährige nicht zahlen wollte. Daher nutzte der Taxifahrer ein kurzes Aussteigen der beiden Damen, um ohne sie davonzufahren. Nun ermittelt die Polizei wegen gegen den Fahrer und sucht den etwa 1,60 Meter großen, dünnen Mann mit kurzen dunklen Haaren und westasiatischer Erscheinung. Er trug eine schwarze Hose und schwarzen Pullover. Hinweise per Telefon an 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.