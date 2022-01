Volle Einkaufstüten am Dreikönigstag: Nicht nur Sabine und ihre Tochter Lena (Bild) aus dem Raum Karlsruhe haben sie am Donnerstag mit nach Hause gebracht. Wie gewohnt kamen auch an diesem 6. Januar – im benachbarten Baden-Württemberg ein Feiertag – viele Menschen zum Shoppen in die Domstadt. Für Mutter und Tochter war das aber nur die erste Fuhre mit Tüten. Nach dem Abladen am Auto auf dem Festplatz wollten sie zu einer zweiten Tour durch die Innenstadt starten. Dort war trotz des vorzeitig beendeten Weihnachtsmarkts „ganz gut was los“, befand Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) am Donnerstag. Auch die wiedereröffnete Salierbrücke dürfte den Weg in diesem Jahr einfacher gemacht haben. Wieder auf dem Niveau vor der Pandemie war der Verkaufstag aber nicht. „Man kann es nicht vergleichen mit den Jahren zuvor“, sagte Sabine Meinert, Leiterin der Belletristik-Abteilung bei der Buchhandlung Osiander, auf Anfrage. „Es ist definitiv ruhiger.“ In früheren Jahren sei das Geschäft auch nach den Weihnachtsfeiertagen gut gelaufen. Das sei in diesem Jahr anders gewesen. Für den Dreikönigstag zieht sie ein positives Fazit: „Der Laden ist voll und die Leute nutzen die Zeit.“