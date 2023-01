Der Dreikönigstag am 6. Januar lockt traditionell viele Besucher aus Baden-Württemberg, wo dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, zu einem Einkaufsbummel und zum Besuch des Neujahrsmarktes nach Speyer. Deshalb sei erfahrungsgemäß auch diesmal wieder mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Polizei und Stadtverwaltung wollen versuchen, Behinderungen durch gezielten Personaleinsatz so gering wie möglich zu halten. Jedoch können längere Wartezeiten bei der Abfahrt von den Parkplätzen und auf den Straßen nicht ausgeschlossen werden, so die Verwaltung. Die Polizei und die Stadt appellieren an die Besucher, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Je nach Höhe des Fußgängeraufkommens könnte es nötig werden, den Domplatz für den motorisierten Individualverkehr teilweise zu sperren.

Den Parkplatzsuchenden stehen am Dreikönigstag mehr als 2500 Stellplätze zur Verfügung. Der Park-Such-Verkehr soll über das Parkleitsystem auch zu den innenstadtnahen Parkhäusern Mühlturmpassage/Postgalerie, Heydenreichstraße/Kaufhof und Kornmarkt geführt werden.