Anfang Januar sind die Sternsinger unterwegs – in Jahren ohne Pandemie. 2022 ziehen in Speyer und Umland keine Kinder von Haus zu Haus. Wie Regina Mettlach, die für die Sternsingeraktion der Kirchengemeinde St. Joseph zuständig ist, auf Anfrage mitteilt, gelangt der Sternsingergruß 2022, wie auch schon im Jahr zuvor, auf dem Postweg in die Briefkästen. Auf dem Flugblatt seien dann auch alle Hinweise zur diesjährigen Kollekte aufgeführt. „Die Sammlung steht in diesem Jahr unter dem Motto ,Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit’“, so Mettlach. Insbesondere die Gesundheitsversorgung auf dem afrikanischen Kontinent stehe dabei im Mittelpunkt. Kaplan Maximilian Brandt teilt mit, dass der Gottesdienst zur Aussendung der Sternsinger, am Donnerstag, 6. Januar, um 18 Uhr aus St. Joseph als Stream bereitgestellt wird. Weihbischof Otto Georgens zelebriert an diesem Tag um 10 Uhr einen Gottesdienst im Dom. Eine weitere besondere Aktion kündigt das Bistum für diesen Tag an: Die Figuren der heiligen drei Könige sollen aus dem Schaufenster der Sonnen-Apotheke in das gegenüberliegende Schuhhaus Bödeker gebracht werden, wo sie dann in der Krippenlandschaft des Doms auf das Jesuskind „treffen“.