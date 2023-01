Aus der Pfälzer Domstadt in die Hauptstadt: Die Speyerer Sternsinger Julia (15), Franziska (15), Johanna (13) und Philipp (12) sowie ihre Begleiterin Ruth Bellmann haben am Donnerstagnachmittag das Bistum Speyer beim Sternsinger-Empfang von Bundeskanzler Olaf Scholz vertreten. Die Abordnung aus der Filialgemeinde St. Otto der Dompfarrei Pax Christi nahm an der 65. Auflage der Aktion Dreikönigssingen teil.