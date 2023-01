Der Dreikönigstag ist der Garant für eine volle Speyerer Innenstadt. 2023 wurde der baden-württembergische Feiertag auf der linken Rheinseite zum Feiertag der Handeltreibenden und Gastronomen. Nicht alle genossen den Trubel.

Ein Blick auf den Festplatz kurz nach halb elf am Vormittag ließ erahnen: Die Stadt wird rappelvoll. Nur wenig später vermeldete die Stadtverwaltung aus der Verkehrsabteilung über Pressesprecherin Lisa Eschenbach: „Der Festplatz sowie der Naturfreunde- und der Domparkplatz wurden bereits um 11.30 Uhr geschlossen, da sie vollständig belegt sind.“

Auf den Parkplätzen Technik-Museum, Bademaxx und bei den Verkehrsbetrieben standen zu dem Zeitpunkt noch freie Kapazitäten zur Verfügung. „Es kommen aber noch viele Gäste gefahren“, übermittelte Sprecherin Eschenbach und verband die Tatsache mit der Hoffnung, dass der Ansturm bald angesichts der zu Ende gehenden Stellflächen-Kapazität zu Ende gehen wird. Gleichzeitig verband Eschenbach damit den Wunsch nach einer allgemeinen Entspannung auf den Speyerer Innenstadt-Straßen, denn an problemlos abfließenden Verkehr war mit zunehmender Tagesstunde nicht mehr zu denken. In der Bahnhofstraße standen die Autos mehrere Hundert Meter weit.

S-Bahn als Alternative

Manche entgingen dieser Problematik von vornherein, wie Sascha und Maike Stahl, die aus Heidelberg angereist waren – mit der S-Bahn. „Wir hatten zwar Verspätung, aber die nehmen wir gerne in Kauf, wenn wir das Verkehrschaos sehen“, sagte Sascha Stahl, der zum ersten Mal am Dreikönigstag frei hatte und sich einen gemeinsamen Tag mit seiner Frau ohne Kinder gönnte. „Einfach mal schauen“ wollten die beiden. Im einen oder anderen Fall hatte das Schnäppchenglück bis zum Nachmittag bereits zugeschlagen, wie die Tüten in ihren Händen verrieten.

„Das Gros der Leute sind Schnäppchenjäger“, bestätigte der Sprecher des Speyerer Einzelhandelsverbands, Thomas Armbrust, im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Da die Herbst- und Wintersaison nicht so gut gelaufen sei, hätten viele Geschäfte die Ware deutlich stärker reduziert als in der Vergangenheit. Den Händlern habe das weh getan, die Kunden aber gefreut. Einige, so Armbrust, suchten aber doch schon nach der neuen Kollektion fürs Frühjahr. Seine Gesamtbilanz fiel zufriedenstellend aus: „Der Dreikönigstag hat unbedingt noch den Stellenwert von früher und ist mit dem Samstagsgeschäft in der Vorweihnachtszeit vergleichbar.“

Die Kassen klingeln

Auch auf dem Neujahrsmarkt klingelten die Kassen. Die Schausteller und ihre Teams waren im Dauereinsatz, weil die Besucher viel Lust auf Bratwurst, Glühwein und Co hatten. Auch das Wochenende nehmen die Beschicker noch mit. Früher war der 6. Januar oft letzter Öffnungstag.

Ordnungsamt und Polizei waren am Freitag verstärkt im Einsatz, um die vielen Speyer-Besucher vor allem aus dem Badischen in geordnete Bahnen zu lenken. Aus Sicht der Polizeiinspektion ist das gelungen. Bis zum späten Nachmittag seien keine größeren Zwischenfälle gemeldet worden. „Der ganz normale Wahnsinn“, lautete die augenzwinkernde Einschätzung eines Sprechers.