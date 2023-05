Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Rotary Club Speyer lädt zu seinem 23. Benefizkonzert in die Speyerer Dreifaltigkeitskirche. Der Erlös ist für die Flüchtlingshilfe der Stadt. Es spielen Streicher der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter Kolja Blacher.

Das 23. Benefizkonzert des Rotary Clubs Speyer findet am Samstag, 7. Mai, um 20 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche Speyer statt. Mit dem diesjährigen Konzerterlös will der Service-Club die