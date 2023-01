Für die Sanierung des Museums ist keine schnelle Lösung in Sicht.

Der Bezirksverband Pfalz thematisiert zurecht, dass ihm die Landesregierung die Sanierung des Historischen Museums der Pfalz nicht einfach macht. Im Verbund mit der Stadtverwaltung Speyer könnte er aber auch selbst einen Zahn zulegen. Von außen betrachtet, hätte der schon 2021 angekündigte Architektenwettbewerb für den „neuen“ Neubau des Museums zügiger vorbereitet werden können. Hier sind schon wieder fast zwei Jahre um, ohne dass die Ankündigung in die Tat umgesetzt worden ist.

Das bereits mit reinen Speyer-Projekten stark be- bis überlastete Gebäudemanagement der Stadt hat auch noch diese Aufgabe aufgebürdet bekommen oder an sich gezogen. Das dauert. Es wird noch viel Zeit ins Land gehen, bis der Sanierungsplan vorliegt. Und wenn diese Hürde endlich bewältigt ist, folgt die eigentliche Doppel-Herausforderung: den von Beginn an mangelhaften Bau zunächst richtig dicht zu machen und dann wieder als Veranstaltungsstätte zu etablieren.