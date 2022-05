Drei Zeugen haben am Sonntag gegen 20.30 Uhr der Polizei bei der Aufklärung einer Unfallflucht geholfen. Nachdem sie laut Polizei beobachtet hatten, wie ein Autofahrer mit seinem Wagen in der Mozartstraße mit einem parkenden Auto kollidiert war und dieser dann das Weite gesucht hatte, machten sie sich selbst auf die Suche und ermittelten einen 20-Jährigen. Dieser will den Unfall nicht bemerkt haben, wie er gegenüber der Polizei zu Protokoll gab. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.