Allein in dem Zeitraum von Freitag auf Samstag hat es im Speyerer Stadtgebiet drei neue Einbrüche gegeben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist es zu einem erneuten Einbruch in ein Friseurgeschäft in der Innenstadt gekommen. Eine Zeugin habe ein offenes Fenster in dem Laden bemerkt und den Inhaber verständigt. Demnach soll sich der Täter über dieses Fenster bereits zum wiederholten Mal Zugang zu dem Geschäft verschafft haben. Schaden sei dabei nicht entstanden. Zeugen, die etwas im Bereich der Johannesstraße/Fischmarkt beobachtet haben, sind aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden.

Bereits am Samstag hatten die Beamten über zwei andere Einbrüche informiert. Zwischen Freitag, 22.30 Uhr, und Samstag, 7 Uhr, sollen demnach Unbekannte in ein Wohnhaus im Felkeweg eingebrochen sein. Der oder die Täter sollen über ein Kellerfenster in das Innere gelangt sein und sämtliche Räume durchsucht haben. Bargeld und Schmuck in Höhe von rund 3000 Euro seien gestohlen worden. Zwischen 16.45 Uhr am Freitag und 7.30 Uhr am Samstag ist zudem in eine Einrichtung in der Friedrich-Ebert-Straße eingebrochen worden. Die Täter sollen in diesem Fall die Schiebetüren eingedrückt haben, die zum Eingangsbereich führen. Neben einem Sachschaden von geschätzt 1000 Euro ist ein weißes Sparschwein mit 10 Euro Inhalt entwendet worden. Ob es einen Zusammenhang zu den Taten gibt, ist unklar. Seit Ende 2022 kommt es im Speyerer Stadtgebiet, vor allem aber in der Innenstadt, mehrmals in der Woche zu Einbruchsdelikten dieser Art.

Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat oder Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, erreicht die Polizei telefonisch unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.