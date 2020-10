Zwischen Freitag und Montag sind im Rhein-Neckar-Kreis drei weitere Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Das geht aus den aktuellen Statistiken des zuständigen Heidelberger Gesundheitsamtes hervor.

Die Anzahl der seit Pandemie-Beginn an oder mit dem Virus Gestorbenen stieg damit auf 45. Darüber hinaus verzeichnete die Behörde im Landkreis 57 Neuansteckungen innerhalb eines Tages.

Nachweislich befänden sich damit 348 positiv auf das Virus Getestete in Quarantäne. Der Durchschnittswert für den Kreis kletterte laut Gesundheitsamt auf 67,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Acht „aktive“ Fälle in Schwetzingen

Den weiteren Angaben zufolge gibt es derzeit acht „aktive“ Corona-Fälle in Schwetzingen, jeweils sechs in Hockenheim und Ketsch, jeweils drei in Altlußheim und Neulußheim sowie einen in Reilingen.

Mehr zum Thema