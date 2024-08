Drei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro hat ein Unfall am Donnerstagnachmittag verursacht. Dabei übersah laut Polizeiangaben eine 22-jährige Autofahrerin gegen 16 Uhr die Vorfahrt eines 51-jährigen Fahrers eines Großraumtaxis. Das Taxi befuhr die Landauer Straße in Richtung Gilgenstraße. Die 22-Jährige wollte von der Gilgenstraße nach links in die Straße Bartholomäus-Weltz-Platz abbiegen. Die Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurden bei dem Zusammenstoß beide Fahrer sowie der 22-jährige Beifahrer im Auto der Unfallverursacherin leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Kreuzung wurde während der Verkehrsunfallaufnahme mit Unterstützung der Feuerwehr gesperrt.