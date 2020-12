Großalarm in der Speyerer Innenstadt am frühen Freitagmorgen: In einem Geschäftshaus in der Roßmarktstraße war ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war bis weit in den Vormittag hinein mit Löscharbeiten beschäftigt. Es gab drei Leichtverletzte. Die Brandursache war zunächst unbekannt.

Gemeldet worden war das Feuer kurz nach 4 Uhr, und es glimmte auch noch kurz vor 10 Uhr. Aus dem Dach des dreistöckigen Hauses stieg Qualm. Auch das Nachbargebäude, das Eckhaus zur Maximilianstraße und zum Altpörtel hin, ist am Dach in Mitleidenschaft gezogen. Betroffen ist ein Haus, dessen Erdgeschoss als Blumenladen genutzt wird und dessen Obergeschosse laut Feuerwehr nicht bewohnt waren. Die drei Leichtverletzten stammten aus einem Nachbargebäude und kamen laut Polizei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Der gesamte Bereich rund ums Altpörtel und die Roßmarktstraße war auch am Vormittag noch abgesperrt. In einem Zelt konnten sich die Einsatzkräfte ausruhen. 50 Kräfte der Feuerwehr Speyer, weitere 14 aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, Technisches Hilfswerk, Rettungsdienst, Polizei und Stadtwerke waren vor Ort. „Ein Dank geht an die Einzelhändler im Umfeld, die uns in dieser Kälte bei der Verpflegung und mit der Möglichkeit zu Toilettengängen unterstützt haben“, so Marc Vidmayer, Sprecher der Speyerer Feuerwehr.

Schwierigkeiten beim Löschen

„Mit Hochdruck“ wurde versucht, an die verschiedenen Brandnester zu kommen, was „enorme Schwierigkeiten“ mit sich brachte, so Vidmayer. Der historische Bestand im ehemaligen Stadtmauer-Bereich sei verwinkelt, und trotz Löschversuchen auch von der rückseitigen Karmeliterstraße her sei letztlich die Geschäftstür der einzige gute Zugang gewesen. Immer wieder fuhren Kräfte im Korb mit der Drehleiter über das Haus, um zu löschen. Alle Etagen des Hauses seien beschädigt, so Vidmayer. Schadenhöhe: unbekannt. Die Polizei schloss eine Einsturzgefahr nicht aus. Neben den Verletzten seien vier weitere Nachbarn evakuiert worden.

Brandquelle und -ursache muss nun die Polizei ermitteln. „Wir können nicht sagen, wo das Feuer ausgebrochen ist. Das Erdgeschoss war voller Rauch, als wir hineingekommen sind“, so der Feuerwehr-Sprecher. Aus seiner Sicht war die Gefahr für Brandschäden an Nachbarhäusern am Vormittag noch nicht gebannt. Der Blumenladen, den es seit 1973 gibt, sei schon einmal von einem Brand betroffen gewesen.